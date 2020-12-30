Хлопчик допоміг врятувати сусідку, яка травмувалася



Як передає Politeka.net, про героїчний вчинок школяра розповіли у сюжеті "ТСН" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Сидячи вдома, Артур почув крики жінки про допомогу. Сусідка не відривала двері, але 11-класник не розгубився і розібрав вентиляційну решітку у квартирі, щоб поговорити з нею. Як з'ясувалося, пенсіонерка впала зі сходів під час прибирання і не може піднятися.

Хлопчик з батьком викликали поліцейських і ті, через вікно потрапили в квартиру постраждалої і надали їй першу допомогу.

Артура, який проявив небайдужість та кмітливість, нагородили поліцейські.

Українці в мережі похвалили хлопчика за такий вчинок.

"Небайдужість, це те, що треба виховувати в молоді, яка згодом побудує сильну державу. Спасибі Артуру Павлюку!", "Спасибі хлопцю, і його батькам за виховання дитини!", "Красава, хлопчик. Побільше б таких людей", - писали в коментарях під відео.



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