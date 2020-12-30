Хлопчик допоміг врятувати сусідку, яка травмувалася
Як передає Politeka.net, про героїчний вчинок школяра розповіли у сюжеті "ТСН" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
Сидячи вдома, Артур почув крики жінки про допомогу. Сусідка не відривала двері, але 11-класник не розгубився і розібрав вентиляційну решітку у квартирі, щоб поговорити з нею. Як з'ясувалося, пенсіонерка впала зі сходів під час прибирання і не може піднятися.
Хлопчик з батьком викликали поліцейських і ті, через вікно потрапили в квартиру постраждалої і надали їй першу допомогу.
Артура, який проявив небайдужість та кмітливість, нагородили поліцейські.
Шалена Полякова з бюстом, що вивалюється, схвилювала на "Дизель Шоу": "Вона що, гола співати буде?"
"Спасибі тобі за все": обірвалося життя легендарного співака, його пісні наспівували мільйони українців
Рибак після "Холостячки" переключився на спекотну красуню, забувши про Мішину: як виглядає дівчина
"Холостячка" Мішина показала "вагітний" живіт, пара готується до весілля: "Ксю, ти будеш..."
Трагедія в "Укрзалізниці", вагон з людьми вигорів дотла: подробиці і кадри НП
Українці в мережі похвалили хлопчика за такий вчинок.
"Небайдужість, це те, що треба виховувати в молоді, яка згодом побудує сильну державу. Спасибі Артуру Павлюку!", "Спасибі хлопцю, і його батькам за виховання дитини!", "Красава, хлопчик. Побільше б таких людей", - писали в коментарях під відео.
Нагадаємо, вандали влаштували пожежу в Одесі, знищено релігійний символ: кадри наслідків
Як повідомляла Politeka, моторошна пожежа охопила квартиру в Харкові, пенсіонерка опинилася в пастці: кадри НП
Також Politeka писала про те, що у Києві палає ресторан: на місце НП терміново з'їхалися пожежники, місто стоїть у заторі