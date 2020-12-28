В Харкові пішохід потрапив під колеса вантажівки

Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Харківській області.

Аварія сталася 26 грудня на вулиці Великій Панасівській.

Встановлено, що 65-річний водій автомобіля «DAF» збив пішохода, який переходив проїжджу частину. З місця аварії потерпілого у важкому стані забрала карета швидкої медичної допомоги.

Всі обставини аварії встановлюються.

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У Харківському гуртожитку економіко-правового університету група осіб жорстоко побила місцевих студентів. На даний момент невідомо, чому саме стався конфлікт.

Як мінімум кілька людей отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані в найближчі лікарні. Нападниками, як і постраждалими, виявилися іноземці.

Крім того була повністю розгромлена одна з кімнат гуртожитку і санвузол.

Правоохоронці поки ніяк не прокоментували те, що трапилося.

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ДТП сталася 26 грудня на перехресті вулиці Маршала Рибалка та бульвару Богдана Хмельницького.

На місце події з'їхалися поліція і швидка.

В результаті аварії травми отримав водій позашляховика.

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