Поліція знайшла організатора концерту Олі Полякової в Харкові

Як повідомляє "Суспільне", суд дозволив поліцейським вивчити документи Новобаварської райадміністрації у справі про порушення карантину під час концерту Ольги Полякової.

За словами начальника поліції Харківської області Валерія Сокуренка, відвідувачів, учасників концерту та організатора вже встановили.

"Ми встановили всіх, хто там був. Як усіх-їх понад 2 000 було, за їхніми телефонами ми працювали. Організатори концерту-якийсь Фопівець, він теж отримає своє. Йому виписали підозру, але прокуратура каже — давайте, щоб це було в комплексі, щоб це був не "козел відпущення", якого знайшли. Щоб це був і той фактор, що в навчальному закладі, в школі це проводилося. Є районна адміністрація - ми прийдемо, подивимося, всі повинні отримати правову оцінку своїм діям", - сказав Сокуренко

Поліцейські також хочуть встановити, яке саме відношення дирекція школи та адміністрація району мали до організації заходу.

До слова, українська співачка Ольга Полякова, після концерту якої в Харкові спалахнув грандіозний скандал, вирішила поговорити з головою ХОДА Олексієм Кучером.

Розмова відбулася онлайн в соціальній мережі Instagram, а його запис опублікований на сторінці співачки.

Перші чотири хвилини Кучер налаштовував зв'язок, лише після цього почалася розмова по суті.

"3 жовтня в Харкові проходило святкування Дня вчителя, Куди я була запрошена гостем. Після цього почався страшний скандал з приводу того, що всі ЗМІ, високопоставлені чиновники... стали говорити про те, що на Олю Полякову завели кримінальну справу. Всі мої фанати в жаху! Як же так, матір посадять у в'язницю?! Скажіть, будь ласка, чи є кримінальна справа на Олю Полякову, і від посадової особи такого високого рівня хочу попросити внести ясність", - заявила артистка.

Кучер, у якого, до речі, за спиною виднівся портрет мера Харкова Геннадія Кернеса, почав відповідь з подяки:

"Олечка, спасибі за питання. Кримінальна справа, в принципі, є за цим фактом, але ви не є фігурантом. Я відразу хочу сказати, що стосовно Олі Полякової справи немає. Я вам як юрист і колишній адвокат підтверджую це"»

Нагадавши, Степанов звинуватив Полякову в зростанні кількості хворих, співачка не витримала.

Як повідомляла Politeka, харківська влада злякалася незручних питань про концерт Полякової.

Також Politeka писала, що Оля Полякова потрапила в кримінальну справу і записала екстрене звернення.