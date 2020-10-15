Черговий парад автохамів у Харкові показали користувачі соціальних мереж

Так, в телеграм-каналі "ТРУХА Харків" опублікували пару знімків, зроблених біля 30-ої міської отоларингологічної клінічної лікарні.

Незважаючи на табличку з написом "Парковка машин швидкої допомоги", місце забито автомобілями, які на карети швидкої не схожі від слова зовсім.

"Пасовище оленів біля 30 лікарні на Гуданова 🦌", - підписав публікацію автор.

А в центрі Харкова помітили елітний позашляховик зі столичними номерами, припаркований відразу на двох місцях для людей з інвалідністю. Відео опублікував телеграм-канал "ВЕХА Харків".

Не обійшлося від пари слів на адресу автохамів і в телеграм-каналі "ХС Харків".

"Круглий ринок, заїзд до Сільпо. Гаразд, вже біля бордюру коли ставлять перед перехрестям, але б**, прям на перехресті ставити – це перебір. Виклади плиз. Так з кожним буде, Може, хоч трохи скромніше ставити будуть», - йдеться в повідомленні. Тут же – покарання порушника паркування – кетчуп на капоті і нецензурне слово на лобовому склі.

Раніше ми розповідали, біля Харківського національного університету ім.Каразіна помітили інспекторів, які залишали водіям припаркованих авто "листи щастя" на лобовому склі, тобто квитанції за неоплачену парковку.

Ми також писали про те, що через неправильне паркування в Харкові розгорівся конфлікт зі стріляниною.

Інцидент стався у дворі на вулиці Старицького, 15.

"П'яні напали на жінку з дітьми через те, що вона під'їхала до під'їзду (висадити літню матір), а чоловік заступився за дружину і дітей, ну і пальнув з травмата. На KIA вирвали водійські двері, алкашню забрала швидка, дітки перелякані", - написали очевидці в соцмережах.

Нагадаємо, автохам знайшов спосіб об'їхати харківські затори.

Як повідомляла Politeka, автохами перекрили дорогу швидкій допомозі.

Також Politeka писала, що у Харкові водій потрапив у пастку комунальників разом з авто.