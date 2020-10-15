У місті Балаклія Харківської області безвісти зникла 37-річна Альбіна Корнієнко

13 жовтня мама двох дітей вийшла з дому, і з тих пір про неї нічого невідомо, передає "Город Х" з посиланням на районний відділ поліції.

Є ймовірність, що вона могла відправитися в селище Слобожанське, Зміївського району.

Прикмети зниклої: на вигляд 35-40 років, зріст 165 сантиметрів, худорлявої статури, волосся світло-русяве.

Була одягнена в темну жилетку, фіолетову кофту, чорні штани, чорні кросівки.

До всіх, у кого є хоч якась інформація про зниклу, прохання повідомити за телефонами: 0 (95) 350 04 53 або 102.

Тим часом харківські правоохоронці оперативно розшукали двох дівчаток-підлітків, які втекли. Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, 14 жовтня о восьмій годині ранку в поліцію подзвонили і розповіли про те, що з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей втекли дві дівчинки 14 і 12 років.

На розшук малолітніх втікачок був орієнтований особовий склад управління патрульної поліції та сектору ювенальної превенції Московського відділу. Дівчаток знайшли цілими і неушкодженими. Вони просто пішли погуляти, не сказавши нікому про свої наміри і незаконно покинувши територію центру.

Раніше ми писали про те, що поліція Харківщини збилася з ніг у пошуках 18-річної Олени Забазнової, мешканки села Шестерівка Вовчанського району.

Дівчина пішла з дому ще 11 липня, і відтоді про її місцезнаходження нічого невідомо.

Прикмети зниклої: на вигляд 15-20 років, зріст 165-175 сантиметрів, середньої статури, руде довге волосся, очі карі.

На момент, коли Олена пропала, вдома залишився її шестимісячний син.

Дівчину шукали волонтери пошукової групи "Мілена" і добровольці, проте всі заходи успіхом не увінчалися.

Якщо комусь відома хоч якась інформація про дівчину, прохання повідомити до Вовчанського відділу поліції за телефонами: 057-41-4-26-66, 093-307-15-87, 102 або іншим зручним способом.

Нагадаємо, в Одеській області безвісти зникли два пенсіонери і дівчинка: як вони виглядають, фото.

Ще Politeka писала, що під Києвом зникла мама з двома дітьми, рідні в розпачі: фото і прикмети.

Також Politeka повідомляла, що під Києвом зникли 16-річна мама з дитиною: поліція повідомила результати пошуків.