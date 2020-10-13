Мешканка селища Барвінкове на Харківщині повірила телефонному шахраєві і втратила дев'ять тисяч доларів
Все почалося з того, що жінці зателефонував чоловік, який представився поліцейським. Він повідомив, що її син потрапив у відділення поліції після ДТП, в якому збив дівчину, передає Politeka.net з посиланням на інформацію обласної прокуратури.
За словами шахрая, на лікування потерпілої терміново потрібні гроші.
Перелякана жінка, недовго думаючи, погодилася віддати всі свої заощадження. І поки один зловмисник підтримував з нею зв'язок по телефону, його спільник приїхав до неї, а вона віддала йому дев'ять тисяч доларів США.
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Отримавши гроші, шахрай змусив потерпілу написати розписку і повідомив, що вона повинна чекати зустрічі з сином біля відділення поліції. Те, що її обдурили, потерпіла зрозуміла тільки через деякий час.
Вона негайно звернулася із заявою до правоохоронних органів.
Незабаром був затриманий підозрюваний у скоєнні злочину. За словами в.о. начальника управління Харківської обласної прокуратури Тетяни Сотникової, досудове розслідування встановило, що 28-річний безробітний громадянин з непогашеною і незнятою судимістю змовився з приятелем і пішов на обман.
Суд визнав його винним у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч.4 Ст. 70, ч. 3 СТ. 190 КК України), і засудив до п'яти років позбавлення волі.
Зазначимо, що під час судового слідства обвинувачений всіляко заперечував сво вину так її і не визнавши. Однак суд визнав достатніми докази, надані стороною обвинувачення.
Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки не закінчився час на апеляційне оскарження.
Нагадаємо, тисячі гривень зникають з рахунків українців, під загрозою кожен.
Як повідомляла Politeka, сім'я шахрайок відкрила полювання на харків'ян.
Також Politeka писала, що шахраї наживаються на довірливих городянах.