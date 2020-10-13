У вересні на Харківщині продукти подешевшали в середньому на 0,6%

Найбільше ціна знизилася на овочі та фрукти, передає "Depo.Харків".

Зокрема, на 3,3-0,7% подешевшали мед, молочні продукти, макаронні вироби, кисломолочна продукція, безалкогольні напої та олія.

Вартість алкоголю і тютюнових виробів знизилася приблизно на 0,2%.

Однак вересень не обійшовся і без подорожчань. Так, на 6,2% зросли в ціні яйця, на 2,2-0,4% – рис, олія соняшникова, молоко, цукор, риба і продукти з риби, м'ясо і м'ясопродукти, продукти переробки зернових.

Транспорт подорожчав на піввідсотка через подорожчання на півтора відсотка автомобілів і на 0,4% – палива і масел. Натомість на 3,3% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Крім того, на три з половиною відсотки збільшилися тарифи на житло, воду, електрику, газ та інші види палива через подорожчання газу на 20,6%.

Послуги освіти подорожчали на 10,4%, у тому числі вищої - на 13,8%, середньої - на 7,8%.

Раніше ми писали про те, що в Чугуєві, Роганському житловому масиві і деяких ОСББ Харкова старт опалювального сезону опинився під загрозою. Причина такого стану справ – заборгованість перед НАК "Нафтогаз".

Серед боржників опинилися тепломережі Роганської селищної ради, обласний інформаційно-технічний центр КП, ОСББ "Азалія 2013", "Квітень-2011", "Наш дім 20-А", Харківське УВП №1 УТОС, а також нафтогазовидобувна компанія ДВ ТОВ.

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