Поліція Харківщини збилася з ніг у пошуках 18-річної Олени Забазнової, мешканки села Шестерівка Вовчанського району
Дівчина пішла з дому ще 11 липня, і відтоді про її місцезнаходження нічого невідомо, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.
Прикмети зниклої: на вигляд 15-20 років, зріст 165-175 сантиметрів, середньої статури, руде довге волосся, очі карі.
Коли йшла з дому, при собі мала чорний рюкзак невеликого розміру.
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На момент, коли Олена пропала, вдома залишився її шестимісячний син. Після зникнення матері хлопчика забрали соціальні служби.
Дівчину шукали волонтери пошукової групи "Мілена" і добровольці, проте всі заходи успіхом не увінчалися.
Якщо комусь відома хоч якась інформація про дівчину, прохання повідомити до Вовчанського відділу поліції за телефонами: 057-41-4-26-66, 093-307-15-87, 102 або іншим зручним способом.
Раніше ми писали про те, що поліцейські розшукують 40-річного Ігоря Борисова. Чоловік 12 вересня вийшов зі свого будинку в селі Верхня Роганка під Харковом, де жив разом з братом, і зник.
Тривогу забив брат Ігоря В'ячеслав. Він розповів, що його родич пішов у сусіднє село Мале Веселе (колишнє Радгоспне) у пошуках тимчасової роботи. Коли на телефон Ігоря дзвонили, спочатку йшли гудки, але слухавку ніхто не брав. Пізніше зв'язок і зовсім обірвався.
Ігор Борисов пішов з дому у футболці, шортах і тапках. Його зріст 170 сантиметрів, вага близько 70 кілограмів, темно-русяве волосся з сивиною.
Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження чоловіка, просять зателефонувати за телефонами 068-777-0-112 або 102.
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