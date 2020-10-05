У Харкові на території дитячого садка по вулиці Пермській вандали зірвали державний прапор України з фасаду будівлі і порвали його
Відповідне повідомлення надійшло до Новобаварського відділу поліції о 20:23 у п'ятницю, 2 жовтня, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.
За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, і вже незабаром поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 14-річний житель Харкова.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Якщо провина хлопця буде доведена, йому загрожує штраф у сумі 850 гривень, арешт на шість місяців або ж позбавлення волі на строк до трьох років.
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Наразі розслідування триває, поліція розшукує інших учасників акту вандалізму.
Раніше ми писали про те, що в Харкові хулігани розбили термінал E-ticket. Інцидент стався в районі перехрестя проспектів Петра Григоренка і Героїв Сталінграда.
Кадри злочину з'явилися в мережі, причому, як з'ясувалося, запис вів один зі співучасників погрому, оскільки двоє інших "героїв" відео не ховають обличчя.
Хлопець у спортивному костюмі розбиває скляні перегородки терміналу спочатку кастетом, а потім у хід йдуть ноги. Причому запал, з яким хуліган ламає все, викликає сумнів в його адекватності.
Нагадаємо, вандали розгромили улюблене місце відпочинку харків'ян.
Як повідомляла Politeka, вандали поглумилися над пам'ятником українським захисникам.
Також Politeka писала, що у Полтаві вандали цинічно поглумилися над пам'ятником жертвам нацизму.