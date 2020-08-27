26 серпня о 9:00 хлопчик пішов у магазин і досі не повернувся

Про це розповіли в прес-службі ГУ НП в Харківській області.

Прикмети 12-річного Максима Левченка: зріст 140-150 см, худорлявої статури, обличчя веснянках, русяве коротке волосся, на спині багато родимок.

Був одягнений в червону футболку і чорні бриджі.

Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваного, просимо повідомити в поліцію за телефонами: 0574042002, 0505858585.

Також поліція Харкова розшукує трьох неповнолітніх вихованців дитячого будинку.

Співробітники Лозівського відділу поліції встановлюють місцезнаходження 12-річного Руслана Іващенка, 13-річної Карини Іващенко та 14-річного Максима Кучеренка, повідомили у прес-службі Нацполіції області.

Підлітки 25 серпня близько 12:30 пішли з дитячого будинку сімейного типу в селі Зелений Гай і до теперішнього часу не повернулися.

Прикмети Руслана: зріст 150 см, смаглявий. Був одягнений у синю футболку і спортивні штани.

Прикмети Карини: зріст 152 см, волосся чорне. Була одягнена у світлі штани, чорну кофту, бейсболку.

Прикмети Максима: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся чорне. Був одягнений в спортивні штани, футболку і кросівки.

"Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про місцезнаходження розшукуваних, просимо повідомити в Лозівський відділ поліції за телефонами: (245) 9-00-64, (245) 2-29-59 або 102» - йдеться в повідомленні.

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