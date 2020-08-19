У Харківській область за останню добу виявлено 247 нових випадки китайського вірусу
Це стало відомо з оновлених даних вірусної карти, опублікованої на сайті Ради національної безпеки і оборони України.
Всього після ускладнень від вірусу померли 166 жителів Харківської області, за добу - чотири смерті. Одужали - 2733 пацієнта, все ще хворіють - 3708.
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Кількість нових хворих китайським вірусом за останні два тижні перевищує норму майже в два рази.
Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Так, охоплення населення тестуванням склало 77,3 на 100 тисяч населення (критерій — не менше 24 на 100 тисяч). Кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів — 85,6 (норма менше 40 на 100 тисяч).
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