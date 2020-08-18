Під Харковом попрощалися з 20-річним військовослужбовцем, який загинув у Києві під час несення варти
Смерть настала від пострілу автомата в шию - за попередньою версією, хлопець покінчив життя самогубством.
З 20-річним Олексієм Кривенком попрощалися в селищі Вільшани. Про це йдеться в сюжеті НТН.
За інформацією ЗМІ, молодший з п'ятьох дітей останні вісім місяців служив у Києві. Того злощасного дня хлопець заступив до караулу із зарядженим автоматом Калашникова, а через 15 хвилин пролунав постріл.
Ховали юнака в закритій труні. На думку керівництва, Олексій наклав на себе руки, проте рідні загиблого отказиваютсяв це вірити.
Дочка Кузьми Скрябіна виросла і захоплює незвичайною красою, особисті фото і подробиці з життя: "Ми з татом..."
Змучену Ольгу Бузову підловили на вулиці без тонни макіяжу: "Що за щурячий хвостик?"
"За прикладом Кіркорова, Галкіна і Пугачової": Успенська після появи сина приголомшила заявою про дівчинку
Щаслива Кароль вперше заговорила про Дана Балана: "Зворотної дороги немає, тільки заміж"
Раніше ми писали, що житель Дніпропетровщини організував у Харкові незаконний реабілітаційний центр, в якому насильно утримували людей.
Так званий реабілітаційний центр "накрили" співробітники СБУ в Харкові. З січня 2020 року в "центрі" насильно утримувалися сім осіб. Керував "установою" 36-річний житель Дніпропетровської області, його затримали. Дніпрянину загрожує до 5 років в'язниці.
Крім того, під Харковом зник чоловік. Медяник Леонід Васильович, 1942 року народження пішов на джерело на дачі в районі В'яловського водосховища (Харківська область, Аква-2).
Страждає розсіяним склерозом (міг частково втратити пам'ять і не пам'ятати свого імені).
Був одягнений у світло-коричневий Светр, шорти, гумові шльопанці.
Якщо хтось побачить, або зустріне, або що-небудь відомо про його місцезнаходження-рідні просять звертатися за телефоном: 0993059494, 0979630003 (дочка Юлія)
Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину
Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.