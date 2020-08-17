Жінка вчора вийшла прогулятися і досі не повернулася

У Харкові розшукують 46-річну Скиртенко Ганну, яка 16 серпня в районі Олексіївки (проспект Перемоги) 9.30 вийшла з дому, і досі її місцезнаходження невідоме.



Була одягнена: чорні штани, фіолетова водолазка, в'язана безрукавка, на спині маленький світлий рюкзачок з кошенятами.



Телефони координатора пошуків 0994955579, 0688812085 Костянтин, або 102.

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Жінку і дитину бачили в поїзді, який прямував до Харкова

"13 серпня близько 9.00 44-річна Олена Тимошина і її чотирирічна дочка вийшли з дому в місті Ізюм.

О 17.00 зв'язок з ними зник. Їх бачили наступного дня рано вранці в поїзді, який прямував з Ізюма до Харкова, проте до міста вони так і не доїхали, вийшли на одній зі станцій. Досі їх місцезнаходження Не встановлено", - повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Якщо вам відома інформація про місцезнаходження жінки та дитини, повідомте - (05746) 2-30-40, 099-925-28-00 та 102.

Фахівці відзначають, що з кожним роком випадки зникнення людей в Україні стають все більш частим явищем. Для того, щоб уникнути трагедії, важливо не панікувати і своєчасно звернутися за допомогою і почати пошуки.

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