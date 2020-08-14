Жінку і дитину бачили в поїзді, який прямував до Харкова

"13 серпня близько 9.00 44-річна Олена Тимошина і її чотирирічна дочка вийшли з дому в місті Ізюм.

О 17.00 зв'язок з ними зник. Їх бачили наступного дня рано вранці в поїзді, який прямував з Ізюма до Харкова, проте до міста вони так і не доїхали, вийшли на одній зі станцій. Досі їх місцезнаходження Не встановлено", - повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Прикмети жінки: зріст 160-165 сантиметрів, середньої статури, світле фарбоване волосся, коротка зачіска, карі очі. Була одягнена в сині джинси і світлу кофту в квіточку.

Прикмети дівчинки: зріст 110-120 сантиметрів, худорлявої статури, світле волосся, карі очі. Була одягнена в лосини, рожеві шорти і кофту, взута в сандалі.

Якщо вам відома інформація про місцезнаходження жінки та дитини, повідомте - (05746) 2-30-40, 099-925-28-00 та 102.

Фахівці відзначають, що з кожним роком випадки зникнення дітей в Україні стають все більш частим явищем. Для того, щоб уникнути трагедії, важливо не панікувати і своєчасно звернутися за допомогою і почати пошуки. Найкритичнішими вважаються перші три години. За статистикою, після цього часу шанси знайти дитину скорочуються на 50%.

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