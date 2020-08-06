У Харківській області пройшли навчання з дивізіоном зенітного ракетного полку з ускладненими завданнями
Про це повідомила начальник служби зв'язків з громадськістю Повітряного командування "Схід" Ірена Баранова, передає depo.ua.
"Сьогодні військові з Харківщини вдосконалили навички виконання бойових завдань за будь-яких погодних умов з одночасною протидією ворожим атакам з повітря та на землі.
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Кілька діб зенітний ракетний дивізіон провів в умовах, максимально наближених до бойових", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що в Одеській області намічаються масштабні антитерористичні навчання
Їх анонсувала прес-служба СБУ.
Навчання проводитимуться з 3 по 7 серпня в районі населених пунктів Шабо, Сергіївка, Прибережне, Біленьке Білгород-Дністровському районі.
У відомстві зазначили, що тренування проходитимуть в обстановці, максимально наближеній до реальної антитерористичної операції. На вулицях будуть помічені озброєні бійці і бронетехніка.
У зв'язку з цим жителів просять зберігати спокій і не панікувати.
Крім того, можуть тимчасово ввести "особливий режим": обмежити пересування громадян, перевіряти документи і оглядати автомобілі.
У навчаннях візьмуть участь, крім представників СБУ, бійці Збройних сил, Нацгвардії, поліцейські, прикордонники та рятувальники. Залучать і представників місцевої влади.
Нагадавши, кишенькові злодії влаштували полювання на харків'ян у центрі міста.
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