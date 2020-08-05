У Харкові слідчі НАБУ викрили директора одного з департаментів Харківської облдержадміністрації на отриманні хабара у розмірі 1,32 мільйона гривень
Чиновник нібито обіцяв вирішити питання про підключення до мереж "Харківобленерго".
Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає Знай.
"В обмін на гроші посадовець пообіцяв "допомогти" приватному підприємцю вирішити питання з підключенням електроустановок його компанії до електричних мереж. Вартість своїх «послуг» чиновник визначив 2200 грн за підключення кожного кіловата потужності", - написано в повідомленні.
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ХОДА підтвердили інформацію про затримання.
Чиновника затримали в порядку статті 208 КПК України, наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.
Раніше ми писали, що пристрасті навколо тендеру на закупівлю китайських поїздів для харківського метрополітену розгорілися в Харкові з новою силою.
цього разу український виробник, який брав участь в конкурсі на поставку поїздів, Крюківський вагонобудівний завод, звинуватив харківські влади в тому, що вони надали неправдиву інформацію, повідомивши, що Європейський інвестиційний банк затвердив рішення Харківського метрополітену про переможця тендера.
За інформацією підприємства, банку підкреслили, що участь фінустанови в розгляді процедури закупівель обмежується тільки перевіркою виконання умов фінансування.
«А повну відповідальність за процедуру закупівель у рамках проекту несе замовник — Харківський метрополітен», – заявили в Європейському інвестиційному банку.
Нагадаємо, «закладчика» з наркотиками в трусах зловили в Харкові.
Як повідомляла Politeka, поліція накрила інтернет-магазин по торгівлі наркотиками.
Також Politeka писала, що у Харкові знайшли управу на торговців наркотиками.