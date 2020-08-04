СБУ викрила групу, що займалась контрабандою та продажем в Україні лікарських засобів для лікування онкологічних та серцево-судинних захворювань

Про це пише прес-служба СБУ.

Так, незареєстровані в Україні медпрепарати учасники групи з Києва та Харківщини нелегально отримували з території Росії і однією з країн Західної Азії.

"Отриману продукцію зловмисники пропонували на спеціалізованих інтернет-платформах і доставляли його замовникам кур'єрами і сервісами експрес-доставки. При цьому зберігання і транспортування лікарських здійснювалося без додержання встановлених санітарних норм, зокрема температурного режиму",- написано в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 2,5 тисячі упаковок медзасобів сумнівної якості на загальну суму понад 3 млн грн.

Також виявлені документи з доказами протиправної діяльності і гроші, можливо, отримані злочинним шляхом. Планується напрямок вилучених препаратів на експертизу.

Раніше ми писали, що у Харкові аферисти придумали нову схему для того, щоб «розвести» довірливих громадян на гроші.

З метою виманювання коштів зловмисники пустили в хід байки про потерпілій у ДТП однокласниці.

Як діють шахраї, журналістам розповіла Євгенія Гокова. За словами дівчини, її колишньої однокласниці зателефонувала нібито інша однокласниця з номера (095) 527 55 13 і розповіла, що її збила машина.

Як відзначають журналісти, і «потерпілу», і її однокласницю обурив той факт, що аферистка чітко розуміла, кому дзвонить, і як треба представитися, щоб їй повірили. Вона також непогано орієнтувалася на місцевості, назвавши правильно магазин, біля якого нібито сталося ДТП.

Хто конкретно намагався обдурити однокласниць – невідомо, однак не виключено, що це хто з жителів району, добре знає його мешканців, а також місцевість.

Нагадаємо, кишенькові злодії влаштували полювання на харків'ян у центрі міста.

Як повідомляла Politeka, шахрай придумав хитрий план по виманювання грошей.

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