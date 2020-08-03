Деякі харківські автохами знайшли дуже «зручний» спосіб швидко подолати затори в місті

Як це відбувається, наочно показали в групі «Типове ХТЗ» в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Як видно на кадрах, по пішохідній доріжці в сквері, як ні в чому не бувало, їде позашляховик.

Московский проспект На Московском, как всегда, пробки но выход есть - можно объехать по пешеходному. Gepostet von ХТЗ и весь Харьков am Montag, 3. August 2020

«Армійська. Ось так ось у нас люди їздять по тротуарчику, коли пробочка», - коментує жіночий голос за кадром.

«На Московському, як завжди, пробки, але вихід є - можна об'їхати по пішохідному», - йдеться у підписі до відео.

Самі харків'яни на подібне реагують із сарказмом і значною часткою скепсису:

«Ніколи не можна бути впевненим у чомусь до кінця, звичайно, в більшості випадків виявляється, що це просто бидло, але уявіть, наприклад, що у чувака, там, у машині дружина народжує чи ще щось. Може бути, що завгодно», «Так, може бути, що завгодно, але найчастіше насправді - ох*їв від власної ох*єнності», «Почнеш зупиняти, з'ясується, що всі або мажори, або при владі. Тому і ментів немає. Простому народу штрафи платити нічим. Тут машину заправити і то проблема».

Раніше ми писали про те, що в Харкові невідомі закидають автомобілі, що стоять у дворах, пляшечками з-під глоду.

Про інцидент, який стався на вулиці Гвардійців Широнінців, 61-А, розповіли в групі «ХС Харків», опублікувавши красномовні фото. На знімках - осколки від пляшок на тріснутому лобовому склі автомобіля.

Деякі з коментаторів не виключають, що таким чином авладельцу авто натякнули на неправильну парковку.

Нагадаємо, харків'яни платитимуть за паркування по-новому.

Також Politeka писала, що у Харкові водій потрапив у пастку комунальників разом з авто.