На цей раз застряг в Люботині

Поїзд Hyundai компанії Інтресіті рейсом Київ-Харків застряг в Люботині

Про це повідомляють у соцмережах пасажири нещасливого поїзда, передає Politeka.

Сталося це ввечері, 22 липня.

"Інтерсіті+ Київ-Харків №726 знову застряг в Люботині, стоїть вже хвилин 20", – пише один з пасажирів.

Пізніше стало відомо, що у Харків на Південний вокзал експрес дотягнув тягач.

Загальний час запізнення склало більше години. "Укрзалізниця" на момент написання новини подію не прокоментувала.

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Politeka писала, що 21 липня швидкісний електропоїзд Інтерсіті+, який прямував з Києва, зламався під Харковом. Про інцидент, який стався на станції Люботин Харківської області, повідомляє "Укрзалізниця" в Фейсбук.

"Пасажири рейсу були доставлені на станцію призначення з допомогою допоміжного локомотива з затримкою в два години", – було сказано в публікації.

«Укрзалізниця» не доплатила до державного бюджету понад 200 мільйонів гривень прибутку. Як повідомляється на сайті Олександра Дубинського, відповідні дані оприлюднила Державна аудиторська служба за підсумками перевірки залізничної компанії.

Як з'ясувалося, в 2018 році «Укрзалізниця» передала в держбюджет 30% свого прибутку – 103 мільйони гривень. При цьому в 2019 році норматив по сплаті дивідендів для держпідприємств був підвищений до 90%, однак компанія проігнорувала цю зміну.

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