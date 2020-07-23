На этот раз застрял в Люботине

Поезд Hyundai компании Интресити рейсом Киев-Харьков застрял в Люботине

Об этом сообщают в соцсетях пассажиры злополучного поезда, передает Politeka.

Произошло это вечером, 22 июля.

"Интерсити+ Киев-Харьков №726 снова застрял в Люботине, стоит уже минут 20", – пишет один из пассажиров.

Позже стало известно, что в Харьков на Южный вокзал экспресс дотянул тягач.

Общее время опоздания составило более часа. "Укрзалізниця" на момент написания новости происшествие не прокомментировала.

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Politeka писала, что 21 июля скоростной электропоезд Интерсити+, следовавший из Киева, сломался под Харьковом. Об инциденте, который произошел на станции Люботин в Харьковской области, сообщает "Укрзализныця" в Фейсбук.

"Пассажиры рейса были доставлены на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в два часа", – было сказано в публикации.

«Укрзализныця» не доплатила в государственный бюджет более 200 миллионов гривен прибыли. Как сообщается на сайте Александра Дубинского, соответствующие данные обнародовала Государственная аудиторская служба по итогам проверки железнодорожной компании.

Как выяснилось, в 2018 году «Укрзализныця» передала в госбюджет только 30% своей прибыли – 103 миллиона гривен. При этом в 2019 году норматив по уплате дивидендов для госпредприятий был повышен до 90%, однако компания проигнорировала это изменение.

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