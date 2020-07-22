У Харкові 40-річний перехожий став жертвою напав на нього неадеквата

Інцидент трапився на ринку біля ТРК «Україна» на проспекті Тракторобудівників, передає Politeka.net з посиланням на інформацію в соціальних мережах.

Так, згідно з повідомленням у телеграм-каналі, чоловік поводився неадекватно, чіплявся до інших, а потім різонув предметом, схожим на ніж, по горлу випадкового перехожого. Що стало причиною конфлікту, неясно.

Зловмисника тут же скрутили і передали в руки поліції. З'ясовуючи обставини події, правоохоронці встановили, що хулігану 21 рік. Це харків'янин, раніше судимий за скоєння грабежів. Перебуваючи напідпитку, він ударив викруткою 40-річного вантажника. В результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді подряпини.

Інформація внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень Московського відділу поліції, вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Раніше ми писали про те, що поліцейські отримали інформацію про заручників. Невідомий зателефонував близько 13:17 і сказав, що на вулиці Бондаренківській, 12 захопив будівлю. За словами того, хто телефонував, у нього були зброя і вибухівка.

За вказаною адресою негайно виїхала поліція. На місці з'ясувалося, що інформація про заручників не відповідає дійсності. "Захопником" виявився 50-річний чоловік з психічним розладом, а будинок, в якому він сховався, був порожній.

Нагадаємо, п'яний чоловік влаштував переполох на базі відпочинку на Харківщині.

Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.

Також Politeka писала, що Лукаш пояснила, що чекає Україну після захоплення заручників