Рекордний ливень накоїв у Харкові чимало біди, затопивши вулиці, будинки і магазини

Чим обернулася багатогодинна злива для підприємців, у яких затопило кіоски на ринку Барабашово, показали на відео в групі «Харків 1654».

Якщо раніше в соцмережах з'явилися публікації, як працівники ринку катаються по рядах на надувних матрацах, то тепер оприлюднено запис збитків, який принесли «велика вода» і відсутність нормальної системи зливової каналізації.

Предприниматели на Барабашово не теряют оптимизма Gepostet von Харьков 1654 am Montag, 13. Juli 2020

Як видно на кадрах, торговці дістали з контейнерів товар, щоб просушити його й оцінити масштаби втрат. Між рядами магазинів лежать коробки, вміст яких продавці розклали на картон. Паперова тара у багатьох контейнерах також повністю мокра.

Предприниматели на Барабашово приходят в себя после потопа. Весь товар испорчен, сырой. Его пытаются высушить. Один ливень оставил людей без прибыли на пару месяцев. Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 15. Juli 2020

Як ми писали раніше, що Харків побив 139-річний рекорд за кількістю опадів. За інформацією синоптиків, за 12 годин на метеостанції Харкова випало 87 міліметрів опадів, що є абсолютним добовим рекордом не тільки для липня, але і в цілому для станції за весь період спостережень.

Останній раз подібне було в 1881 році.

Причиною таких рясних опадів стало проходження через територію області хвилі на холодному фронті, за рахунок чого розвивалася інтенсивна конвекція. Оскільки повітряні течії на висотах були дуже слабкими, зона опадів стояла майже нерухомо над центральними районами області.

Нагадаємо, в небі над Україною помітили аномальне природне явище.

Як повідомляла Politeka, погода на липень підготувала нові випробування, в Укргідрометцентрі видали прогноз.

Також Politeka писала, що жителі Харківщини побачили в небі незвичайну блискавку.