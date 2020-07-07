Трупы чоловіки і жінки знайшли біля сміттєвих контейнерів у Харкові

Як повідомляє NewsRoom, на страшну знахідку випадкові перехожі натрапили в районі аеропорту.

Про те, що виявила тіла, в поліцію повідомила місцева мешканка.

Приїхавши за вказаною адресою, правоохоронці дійсно побачили тіла чоловіка та жінки. Незабаром було встановлено, що їм 39 і 38 років відповідно. Поряд з трупали валялися шприци.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України («убивство») з позначкою «нещасний випадок».

Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза. Зараз обидва тіла направлені в морг.

Раніше ми повідомляли про те, що в травні за один день три харківських пенсіонерів випали з вікон багатоповерхівок, причому ніхто з них не вижив.

Так, труп 68-річного чоловіка виявили вранці на козирку під'їзду на вул. Дружби Народів, 233.

На вулиці Олександра Зубарєва біля під'їзду багатоповерхівки очевидці о дев'ятій годині ранку виявили труп 92-річного старого. Поліція встановила, що він випав з вікна квартири на 16 поверсі.

За словами правоохоронців, на тілах обох загиблих відсутні сліди насильницької смерті.

Ще одна трагедія сталася на вулиці Амосова,25. Там 94-річна жінка впала з балкону багатоповерхівки, приземлившись на дах аптеки. Від отриманих травм пенсіонерка померла миттєво.

Нагадаємо, у Харкові жінка без одягу налякала городян.

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