Трупы чоловіки і жінки знайшли біля сміттєвих контейнерів у Харкові
Як повідомляє NewsRoom, на страшну знахідку випадкові перехожі натрапили в районі аеропорту.
Про те, що виявила тіла, в поліцію повідомила місцева мешканка.
Приїхавши за вказаною адресою, правоохоронці дійсно побачили тіла чоловіка та жінки. Незабаром було встановлено, що їм 39 і 38 років відповідно. Поряд з трупали валялися шприци.
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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України («убивство») з позначкою «нещасний випадок».
Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза. Зараз обидва тіла направлені в морг.
Раніше ми повідомляли про те, що в травні за один день три харківських пенсіонерів випали з вікон багатоповерхівок, причому ніхто з них не вижив.
Так, труп 68-річного чоловіка виявили вранці на козирку під'їзду на вул. Дружби Народів, 233.
На вулиці Олександра Зубарєва біля під'їзду багатоповерхівки очевидці о дев'ятій годині ранку виявили труп 92-річного старого. Поліція встановила, що він випав з вікна квартири на 16 поверсі.
За словами правоохоронців, на тілах обох загиблих відсутні сліди насильницької смерті.
Ще одна трагедія сталася на вулиці Амосова,25. Там 94-річна жінка впала з балкону багатоповерхівки, приземлившись на дах аптеки. Від отриманих травм пенсіонерка померла миттєво.
Нагадаємо, у Харкові жінка без одягу налякала городян.
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