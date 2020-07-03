На вулиці краще без потреби не з'являтися

Вихідні принесуть у Харків й область нестерпну спеку

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, у суботу, 4 липня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, три-вісім метрів у секунду.

Вночі температура повітря складе +18 +23, вдень +32 +37 градусів.

В цей день є ймовірність того, що температурний рекорд буде побитий, оскільки найспекотніше 4 липня було у 1954 році, коли повітря прогрілося до +35,2. Найнижча температура в цей день за останні 130 років зафіксована в 1947 році (+8,4).

4 липня відзначається день священномученика Терентія, єпископа Іконійського. У минулі часи помітили: якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. У цей час зацвітає липа.

У неділю, 5 липня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, три-вісім метрів у секунду.

Вночі температура повітря +18 +23, вдень очікується до +37.

Температурні рекорди 5 липня зафіксовані в 1970 році (+33,8) і в 1976-му (+8,8).

У цей день вшановується пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Наші предки в цей день чекали дощу, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший урожай обіцяв і місяць, який грає ввечері. А вранці спостерігали за туманом: якщо він стелеться по воді - буде хороша погода.

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