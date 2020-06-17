Гроза, яка розбушувалася на Харківщині минулого тижня, явила синоптикам дуже незвичайний «танець блискавки»
Небо, що розривали на частини яскраві спалахи, зафіксували на камеру, і запис вийшов настільки красивим, що ним на своїй сторінці у Фейсбуці поділилися навіть синоптики.
Уповільнена зйомка удару блискавки, зроблена в селищі Слобожанське одним з місцевих жителів, викликала справжній захват. Як видно на кадрах, небо буквально пронизують блискавки, малюючи хитромудрі візерунки.
Закоханий Богомолов зняв Ксенію Собчак в інтимний момент: "Самка..."
П'яна Волочкова з подружкою влаштувала гулянку, камера зняла все: "А під ногами хвіст валяється?"
Володимир Зеленський вразив вчинком після діагнозу дружини: "Не зміг і пару днів"
Удар курсу долара, колапс на кордоні і нові правила карантину – головне за ніч
Раніше ми писали про те, що в перші дні літа Харків опинився в полоні потужних злив. Наслідки розгулу стихії показали очевидці в соцмережах.
Так, на ринку Барабашово автомобілі буквально плавали у воді, оскільки місцями висота калюж сягала кількох десятків сантиметрів.
Враховуючи плачевний стан дахів і під'їздів у багатьох будинках міста, не дивно, що перший же сильний дощ перетворюється для мешканців у справжнє випробування.
Так, на вулиці Луї Пастера, 318 через дірявий дах вода тече прямо по проводці, і люди реально бояться замикання і пожежі, демонструючи на відео масштаби проблеми.
За словами завідувачки сектору метеопрогнозів Харківського гідрометцентру Євгенія Ляшенка, в травні випала тримісячна норма опадів, причому найбільш дощовими були останні чотири дні. Літо також почалося з рясних злив і холоду.
Нагадаємо, вулиці Харкова пішли під воду після потужної зливи.
Як повідомляла Politeka, у Харкові водій потрапив у пастку комунальників разом з авто.
Також Politeka писала, що комунальники влаштували погром уХаркові.