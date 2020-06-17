Не щодня таке буває

Гроза, яка розбушувалася на Харківщині минулого тижня, явила синоптикам дуже незвичайний «танець блискавки»

Небо, що розривали на частини яскраві спалахи, зафіксували на камеру, і запис вийшов настільки красивим, що ним на своїй сторінці у Фейсбуці поділилися навіть синоптики.

Уповільнена зйомка удару блискавки, зроблена в селищі Слобожанське одним з місцевих жителів, викликала справжній захват. Як видно на кадрах, небо буквально пронизують блискавки, малюючи хитромудрі візерунки.

Блискавка у Слобожанському, 14 червня 2020 р ⛈ Уповільнена зйомка удару блискавки вчора, 14 червня у Слобожанському. Автор відео - distan_dan (instagram) Gepostet von Харківський регіональний центр з гідрометеорології am Montag, 15. Juni 2020

Раніше ми писали про те, що в перші дні літа Харків опинився в полоні потужних злив. Наслідки розгулу стихії показали очевидці в соцмережах.

Так, на ринку Барабашово автомобілі буквально плавали у воді, оскільки місцями висота калюж сягала кількох десятків сантиметрів.

Походу Барик таки ̶п̶о̶ш̶ё̶л̶ ̶п̶о̶ ̶п̶и̶з̶д̶е̶ пошёл под воду🌊 К слову, у жигулятора гидроудар, назревает пробка. На хозряды в ближайшее время не стоит ехать Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 1. Juni 2020

Враховуючи плачевний стан дахів і під'їздів у багатьох будинках міста, не дивно, що перший же сильний дощ перетворюється для мешканців у справжнє випробування.

Так, на вулиці Луї Пастера, 318 через дірявий дах вода тече прямо по проводці, і люди реально бояться замикання і пожежі, демонструючи на відео масштаби проблеми.

❗️Зато у нас скверы и фонтаны новые! И дома в Испании «Здраствуйте! Опубликуйте пожалуйста, проблема по адресу: ул.Луи Пастера, д.318- течёт крыша последних этажей прямо по проводке!!!!» #нампишут Доверяем дальше🙏🏻 Gepostet von Брутальный Харьков am Samstag, 30. Mai 2020

За словами завідувачки сектору метеопрогнозів Харківського гідрометцентру Євгенія Ляшенка, в травні випала тримісячна норма опадів, причому найбільш дощовими були останні чотири дні. Літо також почалося з рясних злив і холоду.

Нагадаємо, вулиці Харкова пішли під воду після потужної зливи.

Як повідомляла Politeka, у Харкові водій потрапив у пастку комунальників разом з авто.

Також Politeka писала, що комунальники влаштували погром уХаркові.