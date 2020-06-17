Шахраї "пасуться" в цьому місці вже два роки

В центрі Харкова біля «градусника» працюють кишенькові злодії

Про те, як виглядають і діють шахраї, в соцмережах написала жителька міста, передає Politeka.net.

За її словами, зловмисники «працюють» на цьому місці вже другий рік.

«Я там часто буваю, чекаю друзів і вже давно помітила, як вони працюють. Коли люди переходять дорогу з боку пузатої хати до метро, вони прилаштовуються в натовп і мітять, кого обчистити. Люди йдуть або втомлені і на своїх думках і можуть не відчути, що ззаду хтось лізе в рюкзак або в сумочку», – розповідає автор.

Поліція в курсі, що відбувається, однак, коли в минулому році очевидець викликала копів і прочекала їх півтори години, ті так і не приїхали.

Тут же вона вказала прикмети злочинців:

«Їх троє, один високий, здоровий, темна смаглява шкіра, завжди в кепці, темна футболка і взагалі непривабливих кольорів одяг, карі очі, кругла пика; я так розумію, що основну роботу робить він. З ним дві баби —одна світловолоса, низька кремезна, друга — чорне фарбоване волосся, худа. Вони підходять дуже близько, коли люди переходять дорогу і коли спускаються по сходах у метро».

Автор просить харків'ян бути пильними і попередити своїх знайомих не втрачати пильності на людних переходах і в метро.

«Те ж відбувається і на (стекляшці) метро Університет, поліція знає про це, ці перехрестя напхані камерами, відео можна переглянути», «Я теж завжди, коли бачу в метро або в транспорті такі ситуації, намагаюся голосно крикнути жінці або дівчині, представляючись родичкою, вони швидко відвалюють у подиві. Глядь – а сумочка розкрита або порізана. Ще ріжуть пакети з покупками», «І на м. Барабашова теж працюють. На ескалаторі, і біля кіосків всередині. Зупинився, дивишся, що купити, - тінь промайнула повз. Гаманця або телефону немає», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, харків'яни втратили квартири після шахрайської схеми.

Як повідомляла Politeka, шахрай придумав хитрий план по виманюванню грошей.

Також Politeka писала, що шахраї наживаються на довірливих городянах.