У Харкові в одному з парків помітили жінку з екзотичним вихованцем

Мешканка міста як ні в чому не бувало вигулювала на повідку ігуану. Відповідне відео опублікували в групі «Типове ХТЗ».

Як видно на кадрах, відео зняли господарі йорка, якого в цей час також вигулювали на вулиці.

На запису ігуана нерухомо сидить і спостерігає за подіями, а її господиня контролює безпеку тваринки і готова в будь-який момент кинутися на допомогу, якщо буде якась загроза.

«Кого тільки не зустрінеш у таку густу спеку біля водопою...☝️🐶», – йдеться у підписі до відео.

У коментарях користувачі з гумором поставилися до побаченого.

«Динозаври вже на районі😄», – написала одна з читачок.

Раніше ми розповідали, що житель Харкова, який хотів проїхати зі своєю собакою по маршруту №304, отримав від водія від воріт поворот. Вся справа в тому, що людина за кермом маршрутки вимагала від пасажира з твариною або сплатити також за проїзд собаки за ціною звичайного квитка, або ж покинути салон.

Відео перепалки опублікували в групі «Типове ХТЗ», і вже незабаром воно розлетілося по міським паблікам, викликавши хвилю обурення серед користувачів, що вилилося в сотні коментарів.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, українці повстали проти Брагара через собаку.

Як повідомляла Politeka, зграя безпритульних собак влаштувала свавілля під Харковом.

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