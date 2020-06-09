Раніше пропонувалося скоротити кількість районів до дев'яти і навіть до чотирьох

Кількість районів на Харківщині може скоротиться до семи

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій.

Відповідний проект вже направили на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації та асоціації органів місцевого самоврядування.

Якщо зміни будуть ухвалені й затверджені, на Харківщині з 27 районів залишаться сім районів:

Харківський (Харків, Харківський та Дергачівський райони), населення —1 712 800 жителів;

Ізюмський (Ізюмський, Барвінківський, Борівський та Балаклійський райони), населення — 181 600 жителів;

Красноградський (Зачепилівський, Нововодолазький, Красноградський, Кегичівський, Сахновщинський), населення — 131 200 жителів;

Куп'янський (Куп'янський, Дворічанський, Великобурлуцький і Шевченківський райони), населення — 137 200 жителів;

Лозівський (Лозівський, Близнюківський та Первомайський райони), населення — 154 600 жителів;

Люботинський (Люботин, Золочівський, Богодухівський, Краснокутський, Коломацький і Валківський райони), населення —156 200 жителів;

Чугуївський (Чугуївський, Зміївський, Печенізький та Вовчанський райони), населення — 202 200 жителів.

За словами заступника міністра розвитку громад і територій В'ячеслава Негоди, всі пропозиції, які будуть вноситися на етапі вивчення проекту, обіцяють врахувати.

Раніше розглядалися варіанти залишити в регіоні від дев'яти до чотирьох районів, але обидві пропозиції не знайшли підтримки.

Ми також розповідали про те, що аналогічна доля чекає Київщину. 19 районів Київської області повністю ліквідують за рішенням Кабміну, а решта сильно зміняться.

У рамках реформи Мінрегіон вирішило укрупнити адміністративні райони і скоротити їх до трьох-семи у кожній області. Так на Київщині замість 25 районів з'являться шість великих з центрами в Бучі, Борисполі, Обухові, Фастові, Білій Церкві та Переяславі-Хмельницькому. Представники відомства зазначили, що в проекті ще можуть бути зміни.

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