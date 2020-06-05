В мережі з'явився відеоролик нападу на машину харківських поліцейських.
На кадрах відео проглядається, як чоловік нападає на автомобіль поліції. Чоловік б'є дерев'яною палицею по склу автомобіля правоохоронців і погрожує їм. Передає Politeka.net.
"Я буду вас просто різати і відсиджу 20 років", - викрикував нападник і продовжував бити по склу автомобіля.
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Також на ролику видно чоловіка з пістолетом і отвір на задньому склі машини, схожий на отвір від кулі.
Нагадаємо, що надзвичайна подія сталася в середу, 3 червня, в Краснокутському районі.
Раніше повідомлялося, що у Харкові обстріляли тролейбус із людьми. Атаці піддався тролейбус №31, який їхав з вулиці Наталії Ужвій у бік проспекту Ювілейного.
Невідомий вистрілив по транспортному засобу, імовірно, з пневматичної гвинтівки, повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт Харківської міської ради.
За словами начальника відділу безпеки руху КП «Тролейбусне депо №2» Богдана Христового, інцидент стався сьогодні, 5 червня, близько опыв на другу дня в районі вулиці Гвардійців Широнінців, 21. Він пояснив, що куля потрапила в бічне скло біля середніх дверей тролейбуса, але не пробила його. У цей момент всередині тролейбуса перебували близькотрьох десятків людей. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.
«Водій розповів, що було чути гучний хлопок, після чого тріснуло скло, по ньому пішла «павутина». Тролейбус відразу зупинився, пасажири вийшли, а наші працівники викликали поліцію. Зараз пишемо заяву. Це новий тролейбус, який ми отримали зовсім недавно. Сьогодні він буде знятий з маршруту, щоб скло не висипалося», - розповів Христовий.
Тролейбус не вийде на маршрут доти, поки з «рідного» заводу не пришлють нове скло, щоб замінити розбите.
Нагадаємо, у Києві розгорівся скандал через пенсіонерів в маршрутках під час карантину.
Як повідомляла Politeka, українців будуть жорстко карати за порушення карантину: "загрожує в'язниця".
А ще Politeka повідомляла, що малолітні хулігани напали на харківську електричку