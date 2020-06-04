Під будівлею ГУ Нацполіції в Харківській області сьогодні було гаряче

Дорогу біля будівлі обласного управління поліції перекрили члени організації POTON і їх прихильники, які протестували проти затримання напередодні своїх товаришів, передає NewsRoom.

Біля «главку» зібралися близько півсотні осіб. Вони намагалися потрапити в будівлю, проте двері зсередини закрили і протестуючих не пустили.

За словами одного з організаторів акції, Сергія Воробйова, вчора правоохоронці побили членів організації:

«Хлопців зв'язали, тримали їх близько п'яти годин у такому стані, вони лежали на землі. Миколу Маслова дуже сильно побили, Пашу (Онищенка - прим.ред) теж трошки побили. Про решту такої інформації немає».

Активісти вимагають звільнення затриманих і чекають, що скаже слідчий, який веде цю справу.

Як ми писали раніше, у Краснокутському районі 3 червня близько двох годин дня троє представників організації POTON, які будують «Слобожанську Січ» заблокували автомобіль з поліцейськими, котрі нібито вели спостереження з допомогою квадрокоптера.

За словами членів організації, три людини, які керували квадрокоптером, намагалися втекти на авто. Машину заблокували. За припущенням авторів відео, всередині були правоохоронці. Не виключено, що це співробітники СБУ або поліції. Незабаром на місце події приїхали патрульні.

У свою чергу в поліції дали свій коментар:

«Машину з правоохоронцями, які перебували у справах на території району, оточили громадяни, які назвали себе поселенцями Слобожанської Січі. Чоловіки тримали в руках палиці, сокиру й зброю. Агресивно налаштовані молоді люди погрожували правоохоронцям, порізали колеса і розбили вітрове скло в автомобілі, а також зробили один постріл зі зброї в бічне скло».

Всього затримано п'ятьох людей. На місці конфлікту поліції і представників організації було знайдено зброю.

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