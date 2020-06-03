Раніше дитина вже тікала з дому

На Харківщині почастішали зникнення неповнолітніх дітей, і початок літа не став винятком тривожної статистики

Співробітники первомайського відділу поліції розшукують 14-річну Віолету Штагер, яка вранці першого червня втекла з дому і досі не повернулася, передає Politeka.net.

За інформацією правоохоронців, у перший день літа о сьомій годині ранку дівчинка вилізла через вікно власного будинку. Досі ніяких звісток про неї немає.

За словами правоохоронців, це – не перша втеча підлітка, і вона може перебувати в різних містах області.

Прикмети зниклої: на вигляд 13-14 років, зріст 150 сантиметрів, світло-русяве волосся, сіро-зелені очі.

Була одягнена в чорні джинси, синю футболку з довгим рукавом, чорні кросівки з червоними вставками.

Якщо у когось є хоч якась інформація про розшукувану, прохання повідомити в Первомайський відділ поліції за телефонами: чергова частина (05748) 3-21-12, 068-085-41-91, 066-834-05-82, 102 або іншим зручним способом.

Раніше ми писали про те, що на Харківщині безслідно пропал 28-річний Олексій Гордієнко. В день зникнення, 31 травня, о шостій годині вечора він надіслав дружині прощальне смс, після чого перестав виходити на зв'язок.

Прикмети Олексія: зріст близько 165 сантиметрів, худорлявий.

Був одягнений у сіру шапку, сіру вітровку, чорні спортивні штани, темно-синій светр із візерунком. При собі у чоловіка була барсетка з паспортом і банківською картою, на якій могла зберігатися невелика сума.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження молодого чоловіка, просять повідомити за телефонами 099-034-26-60, 068-777-0-112 або 102.

Нагадаємо, мати з дитиною безслідно зникли в Харкові.

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