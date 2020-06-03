У травні ЗСУ отримали п'ять бронетранспортерів, розроблених харківськими конструкторами

Техніку воїнам передало Харківське конструкторське бюро з машинобудування, яке входить до складу державного концерну «Укроборонпром», передає Politeka.net з посиланням на прес-службу підприємства.

Всі п'ять БТР-4Е укомплектовані кулеметами виробництва київського державного підприємства «Маяк». Бронеттранспортеры були виготовлені під час карантину, пройшли перевірку і вже доставлені у військові частини, розповів директор підприємства Яків Мормило.

Як відомо, виконання поставок харківським підприємством відбувається за контрактом з Міноборони з 2016 року, що був розблокований спільними зусиллями президента України, уряду, Міноборони і нового керівництва «Укроборонпрому» наприкінці 2019 року.

Раніше ми писали про те, що в січні на цьому оборонному заводі розгорівся грандіозний скандал. Три корпуси з броні, яку отримали в Харківському конструкторському бюро з машинобудування імені Морозова, призначені для нових БТР-4, виявилися бракованими.

На фотографіях, які опублікував директор інформаційно–консалтингової компанії " Defense Express Сергій Згурець, на зачищеному від фарби корпусі були видні тріщини. За його словами, нові корпуси неякісно зварені, у них під тонким шаром металу можна знайти порожнечі, які легко можуть пробити кулі ворога. При цьому кожен корпус коштує 3,2 млн. грн.

В «Укроборонпромі» відреагували на інформацію і вжили заходи: директору ХКБМ Якову Мормилу і власнику Лозівського ковальсько-механічного заводу дали добу на перевірку якості корпусів БТР-4Е і підтвердження чи спростування інформації, оприлюдненої Згурцем. Більш того, директора ЛКМЗ викликали в Київ з пояснювальної.

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Як повідомляла Politeka, на оборонному підприємстві Харкова вибухнув грандіозний скандал.

Також Politeka писала, що верхівка харківської «оборонки» вразила тісними зв'язками з Росією.