Місто перетворилося на локацію для зйомок трилерів

У перший день літа Харків опинився в полоні потужних злив

Причому місто не тільки заливало дощами, але і посипало градом, передає Politeka.net з посиланням на соцмережі.

У міських групах користувачі публікують наслідки дощів, які, якщо вірити прогнозам синоптиків, окупували регіон до кінця тижня.

Походу Барик таки ̶п̶о̶ш̶ё̶л̶ ̶п̶о̶ ̶п̶и̶з̶д̶е̶ пошёл под воду🌊 К слову, у жигулятора гидроудар, назревает пробка. На хозряды в ближайшее время не стоит ехать Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 1. Juni 2020

Так, на ринку Барабашово автомобілі буквально плавали у воді, оскільки місцями висота калюж сягала кількох десятків сантиметрів.

Кто-нибудь уже создал петицию по переименованию Харькова в Венецию?😄 Надо больше парков открывать!! А то харьковчанам негде прятаться от реальных проблем города. Что там по сливам?😉 В центре град, Одесскую и Барабашово затопило по самую Атлантиду... С этим летом все понятно! Gepostet von Брутальный Харьков am Montag, 1. Juni 2020

А жителі ХТЗ і Рогані демонструють в соцмережах, який випав град сьогодні і вчора.

За словами завідувачки сектору метеопрогнозів Харківського гідрометцентру Євгенія Ляшенко, в травні випала тримісячна норма опадів, причому найбільш дощовими були останні чотири дні. Літо також почалося з рясних злив і холоду.

За прогнозами синоптиків, відступати дощі почнуть після 4 червня, а доти практично щодня небесна канцелярія буде влаштовувати українцям промивку.

Ливни в Харькове На Мерефянском шоссе возле АТЛ появился грязевой гейзер. Gepostet von Наш Харьков am Montag, 1. Juni 2020

Раніше ми показували, як пересічні харків'яни потерпають від злив в результаті бездіяльності комунальних служб. Люди публікували в мережах фото і відео залитих водою квартир і під'їздів через забитих стічних труб і проблем з дахом.

На улице Продольная, 1 （6 подъезд）из-за забитой сливной трубы в доме затопило все квартиры с 9 по 1 этаж. На полу стоит вода. Звонки на 1562 особо ничего не дали. Приехала днем аварийка, покрутились, сказали, что прочистили слив, но после того, как пошел доджь, вода вновь потекла. Коммунальщики сказали, что акт затопления приедут составлять только во вторник. До этого времени квартиры еще не раз затопит （по прогнозу - все эти дни будут дожди） #нампишут Gepostet von Брутальный Харьков am Samstag, 30. Mai 2020

Кому в радість дощі, так це качкам. Біля стадіону "Металіст" помітили пернатих.

Нагадаємо, погода зійшла з розуму: з хати краще не виходити, українців попередили про новий удар.

Як повідомляла Politeka, магнітні бурі накриють Україну: названі дати поради, як уберегти себе.

Також Politeka писала, що вулиці Харкова пішли під воду після потужної зливи.