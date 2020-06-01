У перший день літа Харків опинився в полоні потужних злив
Причому місто не тільки заливало дощами, але і посипало градом, передає Politeka.net з посиланням на соцмережі.
У міських групах користувачі публікують наслідки дощів, які, якщо вірити прогнозам синоптиків, окупували регіон до кінця тижня.
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Так, на ринку Барабашово автомобілі буквально плавали у воді, оскільки місцями висота калюж сягала кількох десятків сантиметрів.
А жителі ХТЗ і Рогані демонструють в соцмережах, який випав град сьогодні і вчора.
За словами завідувачки сектору метеопрогнозів Харківського гідрометцентру Євгенія Ляшенко, в травні випала тримісячна норма опадів, причому найбільш дощовими були останні чотири дні. Літо також почалося з рясних злив і холоду.
За прогнозами синоптиків, відступати дощі почнуть після 4 червня, а доти практично щодня небесна канцелярія буде влаштовувати українцям промивку.
Раніше ми показували, як пересічні харків'яни потерпають від злив в результаті бездіяльності комунальних служб. Люди публікували в мережах фото і відео залитих водою квартир і під'їздів через забитих стічних труб і проблем з дахом.
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Також Politeka писала, що вулиці Харкова пішли під воду після потужної зливи.