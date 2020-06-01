Про смерть дружини чоловік довідався від поліцейських

У перший день літа Харків шокувала новина про те, що 42-річна жінка випала з вікна 19 поверху разом із шестимісячним сином

Трагедія сталася в районі шестої години ранку, а подробиці про загиблу жінку повідомив портал NewsRoom.

За інформацією ресурсу, її звали Яна Н., вона була адвокатом з питань сімейного права, а також кандидатом юридичних наук, захистивши кандидатську дисертацію в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого.

Раніше вона працювала викладачем, а в останній час співпрацювала з однією з юридичних фірм як партнер-консультант. До неї зверталися з питаннями, пов'язаними із сімейним правом.

53-річний чоловік Яни в момент трагедії знаходився вдома, але про подію він дізнався тільки тоді, коли в квартиру постукали поліцейські.

Як ми повідомляли, трагедія сталася за адресою вул. Культури, 22в. Перехожий побачив трупи і негайно викликав поліцію. На місце події виїжджали керівники та слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції. Поліцейські провели огляд місця події і вилучили речові докази.

За фактом смерті дитини відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За фактом смерті жінки слідчими Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

Що послужило причиною такого радикального кроку, поки що невідомо. Передсмертної записки загибла не залишила.

Зазначимо, що за сьогодні це не останній випадок загибелі людей в результаті падіння з висоти. В Основ'янському районі Харкова з восьмого поверху випав 50-річний чоловік, який від отриманих травм помер на місці.

Нагадаємо, у Харкові жінка без одягу налякала городян.

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