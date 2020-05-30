Харків опинився в полоні злив,і стихія обрушилася не тільки на вулиці міста, перетворивши їх на річки, але і наробила біди в будинках

Враховуючи плачевний стан дахів і під'їздів у багатьох будинках міста, не дивно, що перший же сильний дощ перетворюється для мешканців у справжнє випробування. Про свої поневіряння люди розповідають в соцмережах, публікуючи наслідки злив.

Так на вулиці Луї Пастера, 318 через дірявий дах вода тече прямо по проводці, і люди реально бояться замикання і пожежі, демонструючи на відео масштаби проблеми.

❗️Зато у нас скверы и фонтаны новые! И дома в Испании «Здраствуйте! Опубликуйте пожалуйста, проблема по адресу: ул.Луи Пастера, д.318- течёт крыша последних этажей прямо по проводке!!!!» #нампишут Доверяем дальше🙏🏻 Gepostet von Брутальный Харьков am Samstag, 30. Mai 2020

А на вулиці Продольній, 1 у шостому під'їзді через забиту зливну трубу в будинку затопило всі квартири з дев'ятого по перший поверх.

На улице Продольная, 1 （6 подъезд）из-за забитой сливной трубы в доме затопило все квартиры с 9 по 1 этаж. На полу стоит вода. Звонки на 1562 особо ничего не дали. Приехала днем аварийка, покрутились, сказали, что прочистили слив, но после того, как пошел доджь, вода вновь потекла. Коммунальщики сказали, что акт затопления приедут составлять только во вторник. До этого времени квартиры еще не раз затопит （по прогнозу - все эти дни будут дожди） #нампишут Gepostet von Брутальный Харьков am Samstag, 30. Mai 2020

Люди в паніці дзвонили диспетчеру, але це не особливо допомогло.

«Приїхала удень аварійка, покрутилися, сказали, що прочистили злив, але після того, як пішов дощ, вода знову потекла. Комунальники сказали, що акт затоплення приїдуть складати тільки у вівторок. До цього часу квартири ще не раз затопить за прогнозом - всі ці дні будуть дощі)», – пишуть під відео, на якому можна спостерігати, як потоки води хльостають по сходах багатоповерхівки.

«Зате у них у мільйонних будиночках нічого не протікає. До нас немає діла. Нас не видно, а от фонтани і т. д видно. Нічого не роблять, тарифи вгору», «Зате в хаті діда мороза нічого не протікало! Для людей у Харкові, для їх нормального комфортного проживання що робиться? Для прикраси міста - так!», «Господи! Бідні люди. Ну от що роблять наші служби?», «Жерсть. Як жити ці дні в таких умовах...а потім капітальний ремонт ще робити після такого» – не приховують свої емоції користувачі.

Нагадаємо, вулиці Харкова пішли під воду після потужної зливи.

Як повідомляла Politeka, у Харкові водій потрапив у пастку комунальників разом з авто.

Також Politeka писала, що комунальники влаштували погром у Харкові.