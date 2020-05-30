Харків опинився в полоні злив,і стихія обрушилася не тільки на вулиці міста, перетворивши їх на річки, але і наробила біди в будинках
Враховуючи плачевний стан дахів і під'їздів у багатьох будинках міста, не дивно, що перший же сильний дощ перетворюється для мешканців у справжнє випробування. Про свої поневіряння люди розповідають в соцмережах, публікуючи наслідки злив.
Так на вулиці Луї Пастера, 318 через дірявий дах вода тече прямо по проводці, і люди реально бояться замикання і пожежі, демонструючи на відео масштаби проблеми.
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А на вулиці Продольній, 1 у шостому під'їзді через забиту зливну трубу в будинку затопило всі квартири з дев'ятого по перший поверх.
Люди в паніці дзвонили диспетчеру, але це не особливо допомогло.
«Приїхала удень аварійка, покрутилися, сказали, що прочистили злив, але після того, як пішов дощ, вода знову потекла. Комунальники сказали, що акт затоплення приїдуть складати тільки у вівторок. До цього часу квартири ще не раз затопить за прогнозом - всі ці дні будуть дощі)», – пишуть під відео, на якому можна спостерігати, як потоки води хльостають по сходах багатоповерхівки.
«Зате у них у мільйонних будиночках нічого не протікає. До нас немає діла. Нас не видно, а от фонтани і т. д видно. Нічого не роблять, тарифи вгору», «Зате в хаті діда мороза нічого не протікало! Для людей у Харкові, для їх нормального комфортного проживання що робиться? Для прикраси міста - так!», «Господи! Бідні люди. Ну от що роблять наші служби?», «Жерсть. Як жити ці дні в таких умовах...а потім капітальний ремонт ще робити після такого» – не приховують свої емоції користувачі.
Нагадаємо, вулиці Харкова пішли під воду після потужної зливи.
Як повідомляла Politeka, у Харкові водій потрапив у пастку комунальників разом з авто.
Також Politeka писала, що комунальники влаштували погром у Харкові.