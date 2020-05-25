Харківські правоохоронці з ніг збилися в пошуках неповнолітнього хлопчика

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію співробітників Новобаварского відділу поліції Харкова, які встановлюють місцезнаходження Олександра Лозниченка 2006 року народження.

Як розповіли правоохоронці, підліток пішов гуляти 24 травня і досі не повернувся додому.

Прикмети хлопчика: зріст приблизно 147 сантиметрів, худорлявої статури, русяве волосся, карі очі.

Був одягнений у чорну куртку, чорні спортивні штани, сині черевики на шнурках.

Якщо хтось володіє інформацією про розшукуваного, прохання повідомити в Новобаварский відділ поліції або за телефонами: 102, 0573704130, 0633783181 або іншим зручним способом.

Раніше ми писали про те, що на Харківщині зникла 16-річна Марія Серебрякова. Про зникнення неповнолітньої дочки в Дергачівський відділ поліції заявила її мати, жителька села Мала Данилівка.

Прикмети дівчини: на вигляд 16-17 років, середньої статури, зріст близько 160-170 сантиметрів, волосся світло-русяве, довге, очі сіро-зелені.

Була одягнена в чорну куртку до пояса, штани кольору хакі, весняні чорні черевики.

Якщо комусь щось відомо про місцезнаходження дитини, прохання повідомити: чергова частина (050) 344 40 72, ювенальна превенція (050) 980 25 97 або на номер 102.

Нагадаємо, харківська поліція збилася з ніг у пошуках юної красуні.

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