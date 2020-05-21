Колись тут вирувало життя!

Харківські журналісти показали, що залишилося від покинутого аеродрому у Вовчанську

За інформацією видання 057.ua, покинута авіабаза в Вовчанську на Харківщині розташована недалеко від центру міста. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

Незважаючи на те, що на вході на її територію висить замок, потрапити сюди можна по протоптаній з боку стежці.

Колись вона належала Добровільному товариству сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ). Зараз же тут потихеньку доживають кілька десятків літаків і вертольотів.

За словами місцевих жителів, частину техніки відвезли в Запоріжжя. Те ж, що залишилося, вандали розбирають.

Як розповів журналістам уродженець Вовчанська, організатор проекту «Кругозір. Мотивація» Максим Тєлєжний, раніше на аеродромі працювала практично половина міста.

«На авіабазі була літня школа і парашутний клуб. Більшість міських свят також проходило з участю ДТСААФу: парашутисти стрибали з «кукурузників» прямо на площу й організовували авіашоу з літаками і вертольотами», - згадує він.

Також авіація часто надавала допомогу людяи, доставляючи термінових пацієнтів у лікарні.

Нині ж вандали розбирають літаки і вертольоти по запчастинах: випилюють двигуни, розтягують бойові крилаті машини на металобрухт.

Не менш пригнічує стан ангара, який стоїть покинутим на території аеродрому. Для туристів це – улюблене місце для атмосферних фотосесій.

Кому зараз належить територія авіабази, невідомо навіть місцевій владі.

Активісти не втрачають надії повернути це місце до життя і пропонують перетворити його в зону розваг: обладнати атракціони, fly-парк з участю літаків та інше.

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