У наступному році харків'янам за водопостачання і каналізацію доведеться платити в середньому на 20% більше

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на «Харківський антикорупційний центр»

Згідно проекту структури планових тарифів «КП «Харківводоканал» на 2021 рік, тариф з централізованого водопостачання (холодна вода) для населення зросте на 22,1% і складе 18,6 грн за кубометр. Тариф на централізоване водовідведення (каналізація) для населення збільшиться на 19,7% і становитиме 11,03 грн за кубометр.

На підприємстві пояснили, що на підвищення тарифів вплинув цілий ряд факторів. Серед них – збільшення обсягів реалізації послуг на 5,4% з централізованого водопостачання та зменшення обсягу на 0,6% з централізованого водовідведення, зростання витрат на електроенергію на 18,7%, збільшення тарифу на електроенергію на 10%, на оплату праці, на ремонти та матеріали на 181,8%.

Карантин через пандемію китайського вірусу вплинув на формат відкритого обговорення тарифів, тому воно пройде онлайн. Попередній час – 10 годин ранку 26 травня. Інформацію про підключення до слухання можна буде отримати після подання заявки на участь. Підключення розпочнеться 26 травня, о 9:45.

Заявки для участі у відкритому обговоренні, запитання та пропозиції приймаються до 25 травня включно. Зауваження і пропозиції, заявки для участі у відкритому обговоренні приймаються за адресою: вул. Конторська, 90, м.. Харків та по e-mail: [email protected].

Як відомо, з 1 січня 2021 року за водопостачання та відведення води в різних областях нашої країни доведеться доплатити близько 5 гривень за кубометр. Для приватних споживачів подорожчання становитиме від 11 до 47% в різних регіонах.

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