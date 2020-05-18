Сепаратист Гнат Кромський, більше відомий як «Топаз», ініціатор «ХНР», спокійно розгулює по Харкову
34-річного «героя» антимайдана помітили в одній з харківських маршруток, а фото опублікували у телеграм-каналі «Х*вий Харків».
«Топаз вільно собі катає в 263 маршрутці», – йдеться у підписі до знімку.
Зазначимо, що Кромський їде в автобусі без маски, порушуючи карантинний режим.
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Раніше ми писали про те, що Топаз активно топив за проросійський клуб «Оплот» у Харкові. Він керував тітушками, яких наймав для нападів на активістів Майдану, як у Харкові, так і в Києві.
«1 березня 2014 він зі зброєю в руках захоплював ОДА в Харкові. Я особисто кілька разів зустрічався з ним, коли захищав харківську ОДА 1 березня, а потім на Римарській 14 березня 2014. У всіх цих ситуаціях Топаз намагався нас застрелити. Коли після стрілянини на Римарській нас відвезли в райвідділ, він особисто зустрічав нас з автозаку з беркутами та катував, а керівник райвідділу спостерігав і посміхався», – розповів в соцмережах блогер Данило Яковлєв.
Як відомо, Кромський був визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1. ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 294 (масові заворушення), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.
Однак у вересні 2018 року Харкові суд ухвалив рішення звільнити його з-під варти після чотирьох років ув'язнення за «законом Савченко».
Нагадаємо, сепаратист «Топаз» накинувся на пенсіонера з інвалідністю.
Як повідомляла Politeka, під Миколаєвом тотушки влаштували розправу над бізнесменом.
Також Politeka розповідала, що ватажок тітушок Януковича втік від правосуддя.