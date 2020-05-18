Людина, яка агітувала за "ХНР", прекрасно живе в українському Харкові

Сепаратист Гнат Кромський, більше відомий як «Топаз», ініціатор «ХНР», спокійно розгулює по Харкову

34-річного «героя» антимайдана помітили в одній з харківських маршруток, а фото опублікували у телеграм-каналі «Х*вий Харків».

«Топаз вільно собі катає в 263 маршрутці», – йдеться у підписі до знімку.

Зазначимо, що Кромський їде в автобусі без маски, порушуючи карантинний режим.

Раніше ми писали про те, що Топаз активно топив за проросійський клуб «Оплот» у Харкові. Він керував тітушками, яких наймав для нападів на активістів Майдану, як у Харкові, так і в Києві.

«1 березня 2014 він зі зброєю в руках захоплював ОДА в Харкові. Я особисто кілька разів зустрічався з ним, коли захищав харківську ОДА 1 березня, а потім на Римарській 14 березня 2014. У всіх цих ситуаціях Топаз намагався нас застрелити. Коли після стрілянини на Римарській нас відвезли в райвідділ, він особисто зустрічав нас з автозаку з беркутами та катував, а керівник райвідділу спостерігав і посміхався», – розповів в соцмережах блогер Данило Яковлєв.

Як відомо, Кромський був визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1. ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 294 (масові заворушення), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Однак у вересні 2018 року Харкові суд ухвалив рішення звільнити його з-під варти після чотирьох років ув'язнення за «законом Савченко».

Нагадаємо, сепаратист «Топаз» накинувся на пенсіонера з інвалідністю.

Як повідомляла Politeka, під Миколаєвом тотушки влаштували розправу над бізнесменом.

Також Politeka розповідала, що ватажок тітушок Януковича втік від правосуддя.