Человек, который агитировал за "ХНР", прекрасно живет в украинском Харькове

Сепаратист Игнат Кромской, больше известный как «Топаз», инициатор «ХНР», спокойно разгуливает по Харькову

34-летного «героя» антимайдана заметили в одной из харьковских маршруток, а фото опубликовали в телеграмм-канале «Х*вый Харьков».

«Топаз свободно себе катает в 263 маршрутке», – говорится в подписи к снимку.

Отметим, что Кромской едет в автобусе без маски, нарушая карантинный режим.

Ранее мы писали о том, что Топаз активно топил за пророссийский клуб «Оплот» в Харькове. Он руководил титушками, которых нанимал для нападений на активистов Майдана, как в Харькове так и в Киеве.

«1 марта 2014 он с оружием в руках захватывал ОГА в Харькове. Я лично несколько раз встречался с ним, когда защищал харьковскую ОГА 1 марта, а затем на Рымарской 14 марта 2014. Во всех этих ситуациях Топаз пытался нас застрелить. Когда после стрельбы на Рымарской нас отвезли в райотдел, он лично встречал нас с автозаке с беркутами и пытал, а руководитель райотдела наблюдал и улыбался», – рассказал в соцсетях блогер Даниил Яковлев.

Как известно, Кромской был признан виновным совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Однако в сентябре 2018 года Харькове суд принял решение освободить его из-под стражи после четырех лет отсидки по «закону Савченко».

Напомним, сепаратист «Топаз» накинулся на пенсионера с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, под Николаевом титушки устроили расправу над бизнесменом.

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