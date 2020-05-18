Як тільки уряд трохи послабив карантин, народ масово кинувся в магазини

Судячи з фото в соцмережах, особливо люди скучили за магазинами секонд-хенду, передає Politeka.net.

У групі «ХС Харків» у соціальній мережі опублікували фотографії, зроблені біля відповідних торгових закладів на вулицях Академіка Павлова і на Масельського.

Як видно на знімках, народ штурмує магазини з вживаним одягом, зовсім забувши про правила безпеки і наплювавши на поняття соціальної дистанції.

Раніше ми писали про те, що через карантин харків'яни ризикують залишитися без нового одягу. Голова громадської організації «Асоціація приватних роботодавців» Олександр Чумак не виключає, що жителям міста не вдасться оновити гардероб, причому падіння купівельної спроможності – не єдина причина.

За словами експерта, нової колекції одягу сезону весна-літо 2020 в магазинах може просто не виявитися. При цьому він прогнозує дефіцит як імпортних речей, так і виробів вітчизняних брендів.

Чумак пояснив, що у зв'язку з карантином і закриттям кордонів ринок швейних виробів дуже сильно просів.

«Він був розрахований на весняний сезон, але вже в лютому, коли почався карантин у Китаї, припинилися постачання фурнітури і тканин для виготовлення одягу. А тепер ще закрилися українські кордони, тому швейники зараз взагалі нічого не роблять», – розповів він.

Оскільки магазини оновлюють товар сезонно, нових речей у них може просто не виявитися, оскільки деякі вантажі з колекціями або зависли, або досі залишаються на кордоні.

Нагадаємо, українці влаштували штурм секонд-хенду в розпал карантину, фото божевілля.

Як повідомляла Politeka, черга в магазин секонд-хенду викликала ажіотаж у мережі.

Також Politeka писала, що масова бійка в магазині Дніпра потрапила на відео.