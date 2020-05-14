У Харкові хулігани розбили термінал E-ticket

Про інцидент, який стався в районі перехрестя проспектів Петра Григоренка та Героїв Сталінграда, повідомили в групі «ХС Харків» у соціальній мережі Фейсбук, розмістивши відповідне відео.

Як видно на записі, знімав неподобство один зі співучасників погрому, оскільки двоє інших «героїв» відео не ховають обличчя.

Хлопець у спортивному костюмі розбиває скляні перегородки терміналу спочатку кастетом, а потім в хід йдуть ноги. Причому знавіснілість, з якою хуліган ламає все, викликає сумнів у його адекватності.

«Повна деградація», «Покоління…», «Сподіваюся, що вирахувати це генетичне сміття буде неважко?...», – пишуть під відео користувачі.

Максимально hyёвых малолетки сегодня ночью разъебали терминал “E-ticket” на Григоренко/Сталинграда. Ума им видимо им уже не добавить, но может хоть родители пиздюлину выпишут Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 14. Mai 2020

Відзначимо, що останнім часом молодь все частіше знімає і публікує в мережах свої злочини. Так, буквально днями в Золочівському районі натовп дівчат побили знайому з інвалідністю за те, що та нібито розпускала чутки.

Найстрашніше те, що поки одні принижували людину, хлопці з мобільними телефонами знімали весь процес на відео, щоб потім похвалитися в інтернеті.

Правда, запис став предметом пильної уваги поліції і доказом у майбутньому кримінальному провадженні, оскільки потерпіла звернулася в правоохоронні органи із заявою на своїх кривдників.

Раніше ми розповідали, що в Харкові компанія вандалів на камеру розгромила зняту квартиру, однак після резонансу, викликаного відеозаписом, хуліганам довелося публічно вибачатися.

Нагадаємо, вандали розгромили улюблене місце відпочинку харків'ян.

Як повідомляла Politeka, вандали поглумилися над пам'ятником українським захисникам.

Також Politeka писала, що у Полтаві вандали цинічно поглумилися над пам'ятником жертвам нацизму.