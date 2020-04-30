Харківські поліцейські попалися на те, що намагалися приховати резонансне убивство

Як повідомляє Police Control Ukraine, мова йде про вбивство 26-річної Яни Криворучко в червні минулого року в Харкові.

За інформацією видання, про злочин, у вчиненні якого 29 червня відразу ж запідозрили 17-річного Данила Рєдіна, поліцейські знали в той же день, проте не стали складати рапорти про внесення зазначеного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Через це тіло дівчини, про зникнення якої повідомила її матір, знайшли тільки на 10-й день в яру на Лисій Горі і впізнали по татуюванню на нозі. Розпізнати загиблу було складно, оскільки її перед смертю побили качалкою, понівечивши обличчя, а потім дорізали ножем.

Слідство встановило, що один з оперуповноважених зустрічався з батьком підозрюваного, якому повідомив про злочин.

Звірячий вчинок вразив Харків. Ще більше шокував людей той факт, що юний нелюд хвалився тим, як розправився з Яною, розповідаючи знайомим всі деталі, а малоліток взагалі водив на екскурсії до місця поховання.

Тим часом співробітники Холодногірського райвідділу залякували свідків, щоб ті мовчали.

Справу вдалося зрушити з мертвої точки лише після того, як прокуратура забрала матеріали з райвідділу і передала їх для розгляду в Головне слідче управління Харківської області, розповів адвокат Андрій Діденко.

За словами правозахисника, батько підозрюваного - колишній міліціонер - і співробітники райвідділу дзвонили свідкам і погрожували: «щоб всі, хто бачив або чув щось - закрили роти і мовчали».

Коли хлопця затримали, він розповів, що після вбивства йому довелося закопати свої нові кросівки і одяг, щоб приховати сліди крові, а через три дні, коли все стихло, він вирішив відкопати їх назад, бо йому «стало шкода нові речі».

У серпні Рєдіна взяли під варту без права внесення застави. Наразі обвинувальний акт щодо нього направлено до суду для розгляду по суті. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Двом оперуповноваженим Холодногірської відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області слідчі ДБР повідомили про підозру. Правоохоронці підозрюють у приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини їм загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 3 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, студент відправив на той світ харків'янку за відмову зустрічатися.

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