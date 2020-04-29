У Харкові розшукують 16-річну Ганну Фісун

Про зникнення дівчини повідомили в групі «ХС Харків» у соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши фото зниклої.

Як видно на знімку, у дівчини – довге каштанове волосся, карі очі.

Напередодні дівчинку бачили в Індустріальному районі міста.

Всіх, хто володіє якою-небудь інформацією про дитину, прохання повідомити за телефоном 093 133 34 71.

Тим часом сьогодні на Харківщині попрощалися з шестирічною Міленою Шевельовою, яка загинула 27 квітня від переохолодження.

Дівчинка разом з двоюрідним братом-однолітком відправилася гуляти 26 квітня ввечері. Однак діти посварилися, і Мілена пішла в іншу сторону.

На пошуки дитини були задіяні понад півтисячі людей: волонтери, поліція, рятувальники, Нацгвардія, курсанти, які прочісували околиці добу. На жаль, спроби врятувати дитину виявилися марними: тіло дівчинки знайшли на краю поля за вісім кілометрів від села. Слідів насильницької смерті на ній виявлено не було, експерти припускають, що причиною загибелі дитини стало переохолодження.

За словами знайомих з родиною людей, місяць тому Мілена перехворіла важким запаленням легенів і навіть перебувала на апараті ШВЛ. Можливо, саме тому ослаблений організм маляти не витримав негоди. Ввечері і в ніч пошуків дитини дув холодний вітер і йшов дощ.

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Підліток був одягнений в жилетку кольору "хакі", сіру спортивну кофту з капюшоном, чорні спортивні штани, чорну кепку, взутий у чорні кросівки.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження підлітка, просять телефонувати на гарячу лінію поліції 102.

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