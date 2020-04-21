Пандемія китайського вірусу залишить харківських модників і модниць без стильних новинок

Таку думку виданню «Вечірній Харків» озвучив голова громадської організації «Асоціація приватних роботодавців» Олександр Чумак.

Він не виключає, що жителям Харкова не вдасться оновити гардероб, причому падіння купівельної спроможності – не єдина причина.

За словами експерта, нової колекції одягу сезону весна-літо 2020 в магазинах може просто не виявитися. При цьому він прогнозує дефіцит як імпортних речей, так і виробів вітчизняних брендів.

Чумак пояснив, що у зв'язку карантином і закриттям кордонів ринок швейних виробів дуже сильно просів.

«Він був розрахований на весняний сезон, але вже в лютому, коли почався карантин у Китаї, припинилися постачання фурнітури і тканин для виготовлення одягу. А тепер ще закрилися українські кордони, тому швейники зараз взагалі нічого не роблять», – розповів він.

Оскільки магазини оновлюють товар сезонно, нових речей у них може просто не виявитися, оскільки деякі вантажі з колекціями або зависли, або досі залишаються на кордоні.

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