На Харківщині суд зобов'язав порушника умов карантина виплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень

Як повідомляє KHARKIV Today, на території Пісочинської селищної ради біля магазину «Лісова крамничка» місцеві правоохоронці виявили чоловіка, який розпивав спиртне, і при цьому на ньому не було маски.До того ж громадянин поводив себе зухвало і не реагував на зауваження правоохоронців.

У свою чергу ті склали на нього адміністративний протокол за ст. 178 КУпАП «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді» і ст. 44-3 КоАП «Порушення правил карантину».

Коли справу передали в Харківський районний суд, то суддя, розглянувши її, виніс постанову про стягнення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень

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Лише за місяць дії карантину патрульні поліцейські Харківщини виписали три сотні протоколів за порушення режиму. Поява без маски в громадських місцях стала найпоширенішою причиною складання адмінпротоколів.

Раніше ми розповідали про те, що маршрутчика, який попався на перевищенні ліміту з перевезення пасажирів з П'ятихаток, звільнили від адміністративної відповідальності і відмовили поліції в стягненні з нього штрафу. Суд визнав недостатніми докази, які правоохоронці представили, і відпустив водія маршрутки.

маршрутчик

Ми також писали про те, що поліція попередила віруючих, що за порушення умов карантину на Великдень їм загрожує суворе покарання.

Щоб уникнути цього, всі служби будуть проходити в закритому храмі без доступу людей у приміщення будівлі. Перебування громадян під час богослужіння в приміщенні церкви вже буде вважатися порушенням карантину і спричинить штраф й опечатування храму.

Нагадаємо, поминальні дні в Україні можуть скасувати, з'явилася офіційна заява.

Як повідомляла Politeka, українці масово кинулися в храми під час карантину, люди в розпачі: "А на кого ще сподіватися?"

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