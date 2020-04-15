На Харківщині суд зобов'язав порушника умов карантина виплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень

Як повідомляє KHARKIV Today, на території Пісочинської селищної ради біля магазину «Лісова крамничка» місцеві правоохоронці виявили чоловіка, який розпивав спиртне, і при цьому на ньому не було маски.До того ж громадянин поводив себе зухвало і не реагував на зауваження правоохоронців.

У свою чергу ті склали на нього адміністративний протокол за ст. 178 КУпАП «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді» і ст. 44-3 КоАП «Порушення правил карантину».

Коли справу передали в Харківський районний суд, то суддя, розглянувши її, виніс постанову про стягнення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень

Лише за місяць дії карантину патрульні поліцейські Харківщини виписали три сотні протоколів за порушення режиму. Поява без маски в громадських місцях стала найпоширенішою причиною складання адмінпротоколів.

Раніше ми розповідали про те, що маршрутчика, який попався на перевищенні ліміту з перевезення пасажирів з П'ятихаток, звільнили від адміністративної відповідальності і відмовили поліції в стягненні з нього штрафу. Суд визнав недостатніми докази, які правоохоронці представили, і відпустив водія маршрутки.

Ми також писали про те, що поліція попередила віруючих, що за порушення умов карантину на Великдень їм загрожує суворе покарання.

Щоб уникнути цього, всі служби будуть проходити в закритому храмі без доступу людей у приміщення будівлі. Перебування громадян під час богослужіння в приміщенні церкви вже буде вважатися порушенням карантину і спричинить штраф й опечатування храму.

Нагадаємо, поминальні дні в Україні можуть скасувати, з'явилася офіційна заява.

Як повідомляла Politeka, українці масово кинулися в храми під час карантину, люди в розпачі: "А на кого ще сподіватися?"

Також Politeka писала, що епідемія почала косити харківських військових.