Підготовка до будівництва нових станцій метро у Харкові триває навіть під час карантину

На якому етапі підготовчі роботи на ділянці, через яку пройде станція метро «Державінська», показали у фоторепортажі на сторінці «Наш Харків» у соціальній мережі Фейсбук.

Як видно на знімках, тут знесені всі будівлі, встановлено кунг для працівників, а також триває демонтаж європаркану біля знесеної станції техобслуговування.

Паралельно триває знесення будинків по вулиці Арматурній, своєї черги чекають двоповерхові будинки по проспекту Гагаріна і будинок за адресою Макіївська, 3.

Всього під знесення потрапили близько 90 об'єктів нерухомості від перехрестя Державинської і проспекту Гагаріна. Серед них і приватні багатоквартирні будинки, магазини та АЗС. Між перехрестям та проспектом буде цілих сім виходів з метро.

Раніше ми писали, що будувати нові станції будуть за гроші Європейського інвестиційного банку взявши кредит. Їх витратять на будівництво станції «Одеська» і «Державінська», побудують електродепо «Олексіївське», що буде розташоване біля Окружної дороги, і закуплять 85 нових вагонів.

Законопроект про розширення харківського метрополітену №0008 підтримали 337 народних депутатів. Цим документом регулюється фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком. Останній надасть 160 мільйонів євро на будівництво нових станцій метро в Харкові та закупівлю нових вагонів.

За умовами кредитного договору, місто буде погашати кредит частинами раз на півроку протягом 25 років. Перший транш погашення позики запланований на 20 квітня 2022 року, останній – на 20 жовтня 2042 року.

Нагадаємо, у метро виявили тисячолітній будинок.

Як повідомляла Politeka, житель Харкова оголосив війну МАФам в метро.

Також Politeka повідомляла, що в Дніпрі чоловік проник в метро з арсеналом зброї.