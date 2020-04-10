Сімейний похід на цвинтар закінчився трагедією на Харківщині

У четвер, 9 квітня, в Люботині на однорічну дівчинку впала надгробна плита, передає Politeka.net з посиланням на ГУ Нацполіції в Харківській області.

Родителеи відразу ж відвезли дитину в лікарню, але лікарі нічим не змогли їй допомогти. Їм залишалося лише констатувати смерть дитини.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Зараз співробітники поліції встановлюють усі обставини трагедії.

Раніше ми писали про те, що в Харкові батько новонародженого малюка знайшов свій спосіб обійти карантин і «вигуляти» дитину. Чоловік не придумав нічого кращого, як забратися з коляскою на дах багатоповерхового панельного будинку.

Ми також розповідали, що лікар-гінеколог, через неналежне виконання обов'язків якою загинув новонароджений малюк на Харківщині, піде під суд. Трагедія сталася 11 жовтня 2018 року. Співробітники Барвінківської центральної районної лікарні повідомили правоохоронцям, що 33-річна жінка народила мертву дитину.

Судово-медична експертиза встановила, що внутрішньоутробна загибель плода настала через недообстеження стану вагітної та її плід, а також запізніле проведення кесаревого розтину.

Слідство прийшло до висновку, що лікар-гінеколог «недобросовісно і непрофесійно поставилася до своїх обов'язків». Жінці вже повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівником) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 5 років або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні заплановано на травень 2020 року.

Нагадаємо, провідники "Укрзалізниці" перевірили на "стійкість" вагітну пасажирку.

Як повідомляла Politeka, маленький українець бореться за життя, родина просить про допомогу.

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