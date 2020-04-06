Лікар-гінеколог, через неналежне виконання обов'язків якою загинув новонароджений малюк на Харківщині, піде під суд

Півтора року знадобилося правоохоронцям, щоб встановити реальну причину смерті малюка, передає Politeka з посиланням на інформацію прес-служби ГУ Нацполіції в Харківській області.

Трагедія сталася 11 жовтня 2018 року. Співробітники Барвінківської центральної районної лікарні повідомили правоохоронців, що 33-річна жінка народила мертву дитину.

Судово-медична експертиза встановила, що внутрішньоутробна загибель плода настала через недообстеження стану вагітної та її плоду, а також запізнілого проведення кесаревого розтину.

Слідство прийшло до висновку, що лікар-гінеколог «недобросовісно і непрофесійно поставилася до своїх обов'язків». Жінці вже повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівником) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 5 років або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні заплановано на травень 2020 року.

Слід зазначити, що розслідування даної категорії кримінальних проваджень перебуває на особливому контролі керівництва СУ ГУНП в Харківській області.

Раніше ми розповідали про те, що в серпні минулого року 22-річний хлопець помер у районній лікарні на Харківщині, потрапивши туди з переломом ноги. Йому зробили операцію, але, за словами родичів, молодій людині краще не стало: нога розболілася ще сильніше, а потім почалася гангрена. Щоб зняти больовий синдром, йому вкололи морфій. 11 серпня пацієнт помер.

Нагадаємо, юний українець пішов з життя на лікарняному ліжку.

Як повідомляла Politeka, похорон українця скасували через лікарську недбалість.

Також Politeka писала, що молодий пацієнт харківської лікарні здійснив фатальний план.