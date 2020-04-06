Врач-гинеколог, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей которой погиб новорожденный малыш на Харьковщине, пойдет под суд

Полтора года понадобилось правоохранителям, чтобы установить реальную причину смерти малыша, передает Politeka со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Трагедия произошла 11 октября 2018 года. Сотрудники Барвенковской центральной районной больницы сообщили правоохранителям, что 33-летняя женщина родила мертвого ребенка.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что внутриутробная гибель плода наступила из-за недообследования состояния беременной и ее плода, а также запоздалого проведения кесарева сечения.

Следствие пришло к выводу, что врач-гинеколог «недобросовестно и непрофессионально отнеслась к своим обязанностям». Женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Окончание досудебного расследования в уголовном производстве запланировано на май 2020 года.

Следует отметить, что расследование данной категории уголовных производств находится на особом контроле руководства СУ ГУНП в Харьковской области.

Ранее мы рассказывали о том, что в августе прошлого года 22-летний парень умер в районной больнице на Харьковщине, попав туда с переломом ноги. Ему сделали операцию, но, по словам родственников, молодому человеку лучше не стало: нога разболелась еще сильнее, а затем началась гангрена. Чтобы снять болевой синдром, ему укололи морфий. 11 августа пациент скончался.

Напомним, юный украинец ушел из жизни на больничной койке.

Как сообщала Politeka, похороны украинца отменили из-за врачебной халатности.

Также Politeka писала, что молодой пациент харьковской больницы осуществил фатальный план.